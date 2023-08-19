В Роскомнадзоре заявили, что компьютерные игры не должны содержать фактов подмены истории

Замглавы службы Владимир Логунов отметил необходимость продвижения таких отечественных игр за рубеж

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 19 августа. / ТАСС/. Компьютерные игры являются одним из элементов воспитания молодежи и детей, они не должны содержать фактов подмены истории, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов.

"Стремимся формировать разумное восприятие людей и событий в реальном и виртуальном мире, поддерживаем понимание ценностей семьи, человеческой жизни. И компьютерные игры, конечно, воспринимаем как инструмент просвещения полезных навыков. Важно, чтобы компьютерные игры не содержали фактов подмены истории. Это один из элементов воспитания молодежи и детей", - сказал он, выступая на круглом столе "Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности" в ходе форума "Армия-2023".

Логунов также отметил необходимость продвижения отечественных компьютерных игр за рубеж в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина, в первую очередь в страны БРИКС.

"Наша задача создать надежные механизмы для созидательной политики, чтобы у нас появлялись свои игры, свои технологии доставки правильного контента, чтобы игры, которые появлялись на российском рынке, они в первую очередь защищали наших людей, защищали нашу историю, не пропагандировали насилие, жестокость, воспитывали чувство патриотизма, воспитывали любовь к родине, к отечеству", - добавил он.