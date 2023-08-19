В Йоханнесбурге начал работу Медиафорум БРИКС

В его работе участвует генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов

ЙОХАННЕСБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Медиафорум БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открылся в Йоханнесбурге в преддверии саммита этого объединения, который состоится 22 - 24 августа. Форум, представляющий собой платформу для диалога между ведущими СМИ стран - членов БРИКС, проводится в шестой раз. В его работе участвует генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

Главная тема форума: "БРИКС и Африка: Укрепление медиадиалога для общего и справедливого будущего". В центре внимания участников встречи находятся три блока вопросов: "Отстаивание справедливости: роль СМИ в формировании нового мирового порядка", "Укрепление обменов: Роль СМИ в стимулировании экономического роста Африки", "Содействие инновациям: обязанность СМИ способствовать экологичному развитию". Ожидается, что по итогам заседаний будет принят план действий в целях укрепления партнерства между ведущими СМИ стран БРИКС.

Медиафорум БРИКС был создан в 2015 году по инициативе агентства Xinhua (Китай). В текущем году встреча проводится в ЮАР, которая председательствует в БРИКС.