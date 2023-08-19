Погиб куратор восстановления собора Парижской Богоматери

Трагедия произошла в результате падения 74-летнего генерала Жан-Луи Жоржелена в Пиренеях

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Генерал французской армии Жан-Луи Жоржелен, курировавший процесс реставрации собора Парижской Богоматери после пожара 2019 года, погиб в результате падения в Пиренеях на юге Франции. Об этом сообщила радиостанция France Info.

Работники одной из горных баз подняли тревогу после 21:00 (22:00 мск) после того, как обнаружили, что Жоржелен не вернулся из похода в горы.

74-летний генерал погиб в районе перевала Фостен в Пиренеях, расположенного на высоте 2 650 м. 30 августа ему должно было исполниться 75 лет.

В 1967 году Жоржелен окончил Высшую военную школу Сен-Сир и поступил на службу в Главный штаб вооруженных сил Франции, в звании капитана. Затем он стал командиром 153-го пехотного полка в Мютциге (департамент Нижний Рейн на востоке республики). В 2006 году он был назначен начальником Главного штаба Франции. C 2010 по 2016 годы он занимал должность Великого канцлера Ордена Почетного легиона (осуществлял руководство работой Совета ордена и административных служб организации). После сильного пожара в главном соборе Франции - Нотр-Дам-де-Пари (соборе Парижской Богоматери), произошедшего в апреле 2019 года, он был назначен спецпредставителем президента республики по реализации проекта восстановления этого памятника истории и культуры.