Президент России отметил, что в городе воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей с 300-летием Екатеринбурга и Свердловской области, отметив реализацию инициативы в промышленности и социальной сфере, наращивание темпов жилищного строительства, а также совершенствование транспортной инфраструктуры. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Несмотря на солидный возраст, Екатеринбург по-прежнему молод душой. Здесь воплощаются в жизнь масштабные инициативы в промышленности и социальной сфере, наращиваются темпы жилищного строительства, совершенствуется транспортная инфраструктура", - отметил президент.

Путин подчеркнул, что многие поколения жителей столицы Урала вписали яркие, незабываемые страницы в историю Отечества, в укрепление индустриальной мощи державы, а также ее оборонного и научного потенциала. "Вы по праву гордитесь именами основателей Екатеринбурга и блистательной плеядой уроженцев родного края, среди которых видные полководцы и государственные деятели, ученые и политики, писатели и поэты, представители творческой интеллигенции. Их профессиональные свершения и ратные подвиги всегда будут достойным примером преданности долгу, подвижнического служения Родине", - написал он.

Отдельное внимание Путин уделил мужеству и стойкости жителей Урала, которые героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, держали бессменную трудовую вахту на оборонных заводах и фабриках. "Так же самоотверженно в наши дни екатеринбуржцы защищают Россию в ходе специальной военной операции", - добавил президент.

Путин пожелал жителям Екатеринбурга и Свердловской области успехов, благополучия, реализации намеченных планов.