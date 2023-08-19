Жюри определило финалистов архитектурного конкурса проекта "Новая Анапа"

Финалистам предстоит работать над конкретными проектами, в декабре 2023 года будет объявлен победитель

ТАСС, 19 августа. Жюри открытого конкурса с международным участием на разработку архитектурных, планировочных и градостроительных решений всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа" под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко выбрало финалистов. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Открытый всероссийский конкурс на разработку архитектурных и планировочных решений стал уникальной площадкой для совместной работы экспертов, представителей органов власти и потенциальных инвесторов. Были привлечены ведущие специалисты в области архитектуры и градостроения, в чьем портфеле лучшие российские и мировые решения", - отметил Чернышенко. Он также подчеркнул, что финалистам конкурса предстоит работать над конкретными проектами, в декабре 2023 года будет объявлен победитель.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 2030 году в России необходимо создать федеральные круглогодичные морские курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 миллионов туристов в год, с планируемым номерным фондом не менее 44 тыс. гостиничных номеров. "Одним из первых таких амбициозных мегапроектов, который позволит ускорить выполнение поставленных задач, станет создание всероссийского пляжного семейного курорта "Новая Анапа" с номерным фондом до 25 тыс. номеров", - говорится в сообщении.

По решению жюри конкурса финалистами в категории "Профессиональный участник" стали несколько консорциумов. Под лидерством ООО "Архитектурное бюро "Студия 44" в финал вошел ООО "Модуль" (Санкт-Петербург, Россия), под лидерством ООО "Институт "Мосинжпроект" - ООО "Ваухаус" (Москва, Россия), ООО "Хоровод.спейс" (Москва, Россия), ООО "Мантера-Групп" (ФТ "Сириус", Россия), под лидерством ООО "Творческие технологии" - ООО "Кронвелл Менеджмент" (Санкт-Петербург, Россия), ГАУ МО "НИиПИ градостроительства" (Реутов, Россия), АО "ИнфраВЭБ" (Москва, Россия). В категории "Специальный участник" выбрана студенческая команда "Студия 5" (Москва, Россия).

Всероссийский пляжный семейный курорт "Новая Анапа" создается по поручению президента России в Краснодарском крае рядом с Бугазской косой. Общая предполагаемая площадь территории проекта - 1 806 га.