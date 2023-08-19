Консул КНР считает, что китайские визы для россиян в перспективе могут отменить

Как напомнил Чэнь Божуй, уже отменены визы для туристов в группе

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Визы КНР для российских туристов могут быть отменены в перспективе. Об этом заявил ТАСС консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

"Мы уже отменили визы для туристов в группе. Я думаю, что это обязательно случится в перспективе", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности отмены виз для россиян в будущем.

При этом дипломат отметил, что для реализации этого необходимо решить ряд вопросов, касающихся безопасности и мигрантов, особенно в регионе Дальнего Востока. "Для того, чтобы контролировать ситуацию, нужно в этих сферах решить вопросы", - добавил Чэнь Божуй.