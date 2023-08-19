19 августа, 10:30

В ЛНР создали штаб по обеспечению безопасности электроснабжения

В ближайшее время планируется проведение первого заседания

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения создали в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил и.о. заместителя министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Виталий Козюбердин.

"Распоряжением правительства ЛНР был создан штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. В ближайшее время планируется проведение первого заседания, в ходе которого будет рассмотрен вопрос выполнения мероприятий к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов", - приводит слова Козюбердина пресс-служба Минтопэнерго региона в Telegram-канале.

Сообщается, что штаб создан для предотвращения нарушения электроснабжения на территории республики, безопасной эксплуатации объектов электроэнергетики и ликвидации последствий нарушения электроснабжения. В Минтопэнерго ЛНР отметили, что такие штабы действуют во всех субъектах РФ. 

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