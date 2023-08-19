Гендиректор ТАСС заявил, что РФ уделяет особое внимание развитию отношений с Африкой

Речь идет о гуманитарной сфере, которая включает и СМИ, отметил Андрей Кондрашов

ЙОХАННЕСБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Россия уделяет особое внимание развитию связей со странами Африки, в том числе в гуманитарной сфере, которая включает и СМИ. Об этом заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на открывшемся в Йоханнесбурге Медиафоруме БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

"Тема нынешнего форума: "БРИКС и Африка: Укрепление медиадиалога для общего и справедливого будущего" представляется как нельзя своевременной, - отметил он. - Сегодня к Африканскому континенту приковано внимание всего мира. В Концепции внешней политики России подчеркивается, что наша страна "солидарна с африканскими государствами в их стремлении к установлению более справедливого многополярного мира и устранению социально-экономического неравенства, усиливающегося из-за изощренной неоколониальной политики ряда развитых государств в отношении Африки". Особое внимание Россия уделяет развитию связей со странами Африки в гуманитарной сфере, что безусловно включает в себя СМИ".

Говоря об укреплении диалога со СМИ БРИКС и африканскими СМИ, Кондрашов заявил, что нельзя не затронуть такую тему, как фейковые новости и дезинформация. "Намеренная дезинформация, к сожалению, остается устойчивым фактором современного информационного пространства, - отметил он. - Страны БРИКС постоянно подвергаются информационным атакам, а фактически - находятся в состоянии информационной войны с непрошеными "ревнителями" нашего сотрудничества. Эффективность механизмов БРИКС и нацеленность этого объединения на равноправное и взаимовыгодное сотрудничество представляется нашим оппонентам угрозой своему однополярному видению мира. В этой связи предлагаем коллегам по Медиафоруму разработать и предложить на обсуждение модели нашей координации по защите от информационных атак. Потому что фейки, к сожалению, не исчезнут".

Роль ТАСС в диалоге Россия - Африка

Генеральный директор заявил, что ТАСС дорожит своей репутацией и профессиональной честью. "За каждой нашей новостью стоит конкретный человек - корреспондент, журналист, источник информации, - отметил он. - Достоверность и точность - важнейшие приоритеты для ТАСС, и мы уверены, что наши коллеги по Медиафоруму БРИКС разделяют эту точку зрения, последовательно развивают свои СМИ именно в векторе достоверности информации. Мы всегда готовы поделиться многолетним опытом борьбы с фейками. В этой связи предлагаем одно из заседаний Медиафорума БРИКС в следующем году посвятить именно борьбе с дезинформацией".

Андрей Кондрашов напомнил, что информационное агентство России ТАСС, которому в следующем году исполнится 120 лет, - глубоко интегрированное в мировое информационное пространство российское агентство. "Международная деятельность ТАСС охватывает все континенты, поддерживаются отношения с 108 информационными агентствами из 94 стран, более чем с 200 СМИ из 103 стран, - сообщил он. - Представительства ТАСС работают в 60 странах мира, включая Бразилию, Индию, Китай и ЮАР. ТАСС есть чем гордиться в работе на африканском направлении. Совсем недавно, в конце июля, в Санкт-Петербурге в рамках Второго саммита Россия - Африка наше агентство организовало второй Медиафорум Россия - Африка. Это мероприятие стало продолжением первого форума, состоявшегося в 2019 году в Сочи, и превзошло его по масштабам. Руководителей ведущих африканских информагентств из 20 стран ждала насыщенная программа, которая включала в себя панельные сессии с участием российских официальных лиц и главных африканистов. Гости ТАСС также приняли участие во всех основных мероприятиях саммита Россия - Африка".

Медиафорум БРИКС - неправительственная некоммерческая платформа для диалога между ведущими СМИ государств - участников объединения. Учрежден в 2015 году по инициативе китайского агентства Синьхуа. Медиафорумы проходят в председательствующей в БРИКС стране.