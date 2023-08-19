Китай работает над открытием прямого рейса до Казани

Как сообщил консул-атташе КНР Чэнь Божуй, сейчас между Китаем и ПФО нет прямого рейса

КАЗАНЬ, 19 августа. /ТАСС/. Китай работает над вопросом открытия прямого рейса до Казани. Об этом сообщил ТАСС консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй на полях VI Глобального форума молодых дипломатов.

"Мы очень хотим открыть авиарейс [из Приволжского федерального округа]. У нас шесть генеральных консульств в России и еще посольство, всего семь дипкорпусов. Но наш консульский округ, округ консульства Китая в Казани - это именно Приволжский федеральный округ (ПФО). Сейчас между Китаем и ПФО вообще нет прямого рейса, для нас это очень большая проблема, - сказал дипломат. - Мы хотим это решить как можно быстрее. Сейчас пандемия прошла, мы продвигаем вопрос, как возможно авиакомпаниям Китая и России побыстрее открыть авиарейсы".

Вместе с тем Чэнь Божуй указал, что "ряд китайских авиакомпаний считает, что, возможно, пассажиров не будет много". "Но постепенно после пандемии туристов и студентов будет больше и больше", - добавил он.