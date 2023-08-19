В ЛНР заявили, что реку Ольховую в Луганске расчистят за счет субвенций из федбюджета

По словам и.о. министра природных ресурсов и экологии ЛНР Елены Бойко, загрязненность водных объектов является очень актуальным вопросом для республики

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Специалисты расчистят реку Ольховую, протекающую по территории Луганска, за счет субвенций из федерального бюджета, сообщила ТАСС и.о. министра природных ресурсов и экологии ЛНР Елена Бойко.

"В текущем году за счет средств субвенций из федерального бюджета у нас в республике проходят мероприятия по расчистке русел рек Лугань, Миус, Деркул. Также в ближайшее время начнутся работы по расчистке реки Ольховой в черте города Луганска. Загрязненность водных объектов - это очень актуальный вопрос для Луганской Народной Республики, так как у нас в первую очередь промышленный регион и на водные объекты оказывается серьезная антропогенная нагрузка", - сказала она.

7 августа в пресс-службе Минприроды ЛНР сообщали, что экологи планируют расчистить в 2023 году более 170 км береговых полос на 85 водных объектах в регионе.