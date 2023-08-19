Полицейские частично заблокировали входы в собор УПЦ в Каменец-Подольском

От него по ежегодной традиции должен начаться крестный ход в Свято-Успенскую Почаевскую лавру

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Полицейские с автоматами прибыли на территорию кафедрального собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Каменец-Подольский, откуда по ежегодной традиции должен начаться крестный ход в Свято-Успенскую Почаевскую лавру. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"Каменец-Подольский. На территорию собора пришли полицейские с автоматами", - говорится в сообщении Telegram-канала союза.

По информации СПЖ, полицейские с утра заблокировали выходы с территории храма, однако после стали выпускать собравшихся там людей через одну из боковых калиток. При этом они останавливали "для проверки документов" мужчин призывного возраста. Находящиеся там же сотрудники военкомата пытаются вручать им повестки.

Накануне СПЖ уже сообщал, что сотрудники военкоматов начали вручать повестки паломникам на территории городского кафедрального собора, а также возле храма Рождества Богородицы в селе Должок, где собираются паломники. Также, по данным СПЖ, сотрудники МВД не пропускали автобус с паломниками через мост у села Атаки, который связывает Черновицкую и Хмельницкую области.

Ежегодный крестный ход в Почаевскую лавру уже около двух столетий проходит с конца июля из разных областей страны. Шествие приурочено к празднику Успения Пресвятой Богородицы (28 августа). Однако с 2022 года местные власти и сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) пытаются помешать шествию: блокируют дороги, запирают перед паломниками колодцы, закрывают продовольственные магазины, применяют против верующих силу, заставляя их делать многокилометровые обходы. В этом году власти Винницкой, Ровенской, Тернопольской и Хмельницкой областей объявили запрет на проведение в июле и августе массовых религиозных мероприятий "за пределами культовых религиозных сооружений", объяснив это "заботой о безопасности".

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ. В парламент внесен законопроект, который позволит запретить в стране УПЦ, если власти придут к выводу, что она связана с Россией. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников.