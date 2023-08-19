19 августа, 11:03

В Приамурье выполнен первый международный рейс из Ташкента в Благовещенск

Программа полетов рассчитана до конца летней навигации

ТАСС, 19 августа. Авиакомпания Uzbekistan Airways открыла регулярное авиасообщение по маршруту Ташкент - Благовещенск - Ташкент, первый рейс выполнен. Об этом сообщается в Telegram-канале Амурского Минтранса.

"Сегодня, 19 августа, в международном аэропорту Благовещенска приземлился самолет А321neo авиакомпании Uzbekistan Airways, выполняющий рейс Ташкент - Благовещенск - Ташкент", - говорится в сообщении.

В Благовещенск самолет будет прилетать по субботам в 16:00, вылет в Ташкент - в 19:00. Программа полетов рассчитана до конца летней навигации. Обслуживание пассажиров будет осуществляться в международном терминале аэропорта. 

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