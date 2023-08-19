В Южной Осетии пройдут скачки и марафонский забег ко дню признания независимости Россией

Их проведут 25 августа и 24 августа соответственно

ЦХИНВАЛ, 19 августа. /ТАСС/. Республиканские конные скачки на приз президента и марафонский забег пройдут в Южной Осетии ко дню признания независимости республики Россией, сообщили в пресс-службе комитета по молодежной политике и спорту закавказской республики.

"Республиканские конные скачки на призы президента, приуроченные ко Дню признания независимости Республики Южная Осетия Россией, пройдут 25 августа в 11:00 мск. В соревнованиях могут принять участие все желающие", - сказали в комитете, уточнив, что регистрация участников начнется в тот же день за час до начала скачек.

Скачки стартуют в столичном микрорайоне "Солнечный" и финишируют у государственного флага, установленного на возвышенности к востоку от Цхинвала. Призовой фонд за первое место составляет 30 тыс. рублей, второе место - 20 тыс. рублей и третье - 10 тыс. рублей.

В республике также пройдет марафонский забег, который начнется 24 августа в 11:00 мск с театральной площади Цхинвала. "Победителей ждут президентские денежные призы: первое место - 50 тыс. рублей, второе место - 30 тыс. рублей и третье место - 20 тыс. рублей", - сообщили в комитете.

К участию в турнире допускаются лица всех возрастных групп, представившие удостоверение личности, не имеющих медицинских противопоказаний и подписавших отказ от претензий.

Южная Осетия 26 августа отмечает 15-ю годовщину признания независимости республики Россией. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневного военного конфликта погибли более тысячи человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии.