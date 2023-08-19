В Болгарии отмечают 146-ю годовщину Шипкинской эпопеи

Представители официальных властей, общественных и политических организаций и граждане возложили к памятнику Свободы на Шипке венки и цветы

ШИПКА /Болгария/, 19 августа. /ТАСС/. Торжественные мероприятия, посвященные 146-й годовщине боев на вершине Шипки в горах Стара-Планина, проходят в Болгарии. На вершину поднялись тысячи людей во главе с президентом страны Руменом Радевым, передает корреспондент ТАСС.

"Каждый год мы поднимаемся на Шипку, чтобы отдать дань памяти болгарским ополченцам и воинам императорской армии Царя-освободителя, которые в августовскую жару 1877 года отстояли наше право иметь государство. Уже полтора столетия мы находимся на карте Европы. Все мы тут на этой вершине граждане республики, болгары и европейцы по рождению, истории и культуре", - сказал глава государства.

Радев напомнил о планах правящего в стране большинства отменить праздник 3 марта - День освобождения и возвращения Болгарии на политическую карту мира - как национальный, указав, что эта дата является "красной линией терпения" болгарского народа. "Мы собрались перед памятником Свободы, чтобы заявить - после "эпопеи забытых" мы не допустим, чтобы те, кто никогда не поднимался на вершину, нам принесли "эпопею зачеркнутых", манипулировали исторической памятью, посягали на болгарские святыни. Сегодня мы говорим: "Хватит!". 3 марта - это красная линия нашего терпения", - сказал президент.

Представители официальных властей, общественных и политических организаций и граждане возложили к памятнику Свободы на Шипке десятки венков и цветов. Члены военно-исторического клуба "Традиция" представили реконструкцию событий 146-летней давности. Над Шипкой в праздничный день развевались флаги России и Болгарии.

Шипкинская эпопея - оборона Шипкинского перевала отрядом русских солдат и болгарских ополченцев под командованием генерала Николая Столетова стала одним из наиболее ярких и решающих сражений Русско-турецкой войны. Бои на Шипке между защитниками перевала и турецкой армией продолжались с 21 по 26 августа 1877 года.

В отряде генерала Столетова было 6 тыс. русских солдат и 7,5 тыс. болгарских ополченцев, а противостояли ему войска Сулеймана-паши общей численностью 37 тыс. человек. Защитники Шипки отбили все атаки турецкой армии и удержали стратегически важную позицию. В боях на Шипке погибли около 11 тыс. человек, в память о них был торжественно открыт памятник Свободы, к которому ведут 894 ступени. Над центральным входом в музей установлен бронзовый лев - символ болгарской государственности.