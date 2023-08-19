На Медиафоруме БРИКС отметили необходимость создать организацию для борьбы с фейками

Так страны смогут укрепить свои позиции надежных партнеров в глобальной медиасфере, отметил сопредседатель Медиафорума

ЙОХАННЕСБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Странам БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) необходимо создать совместную организацию по борьбе с распространением дезинформации и фейков. Об этом заявил сопредседатель Медиафорума БРИКС, неисполнительный председатель медиагруппы Independent Media Икбал Сурве.

"Для подлинного развития Африки и стран БРИКС также необходимо взяться за проблему дезинформации и фейков, - считает сопредседатель Медиафорума БРИКС. - Например, страны БРИКС могли бы создать общую организацию для борьбы с распространением ложной информации, обмена опытом и технологическими решениями для обеспечения общественности точной и проверенной информацией. Таким образом они смогут укрепить свои позиции надежных партнеров в глобальной медиасфере".

Кроме того, Сурве выразил уверенность в том, что Медиафорум БРИКС станет платформой, которая поможет достичь многообразия в существующем на текущий момент информационном поле.

"Медиафорум БРИКС станет ключевой платформой для достижения глобального информационного многообразия, - говорится в его статье, размещенной порталом Independent Online. - Он обсудит три блока вопросов, реализация которых послужит делу развития взаимодействия СМИ стран и станет дорожной картой для СМИ всего мира. Это "Отстаивание справедливости: роль СМИ в формировании нового мирового порядка", "Укрепление обменов: Роль СМИ в стимулировании экономического роста Африки", "Содействие инновациям: обязанность СМИ способствовать экологичному развитию".

"Для форума важнее всего подтвердить свободу печати, - отметил сопредседатель Медиафорума БРИКС. - Во многих странах мира свобода печати сталкивается с вызовами от цензуры до прямого контроля со стороны правительства и даже манипулирования, например, со стороны финансового сектора, чье тайное влияние на мировую политику становится все более очевидным".

Принцип этики и ответ на вызовы

"Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) представляет почти половину населения планеты и значительную долю глобальной экономики, - подчеркнул Сурве. - Отсюда громадное влияние этих стран на формирование нарративов для СМИ. Форум, главная тема которого - "БРИКС и Африка: Укрепление медиадиалога для общего и справедливого будущего", представляет для стран БРИКС возможность продемонстрировать приверженность этике СМИ, правдивости и инклюзивности в мире, где все больше дает о себе знать непроверенная и скоропалительная передача новостей".

"Обращает на себя внимание пример британского евроскептика Найджела Фараджа, чьи счета закрыл банк, не довольный его политическими взглядами, - указал сопредседатель Медиафорума БРИКС. - Всемирный банк заморозил проекты финансирования Уганды из-за закона, направленного против ЛГБТ-сообщества, а в ЮАР крупные банки неожиданно ополчились на группу компаний Sekunjalo Group под предлогом рисков для их репутации. При этом остается тайной, какие преступления совершила хотя бы одна из этих компаний, ее сотрудники или акционеры. Вызывает беспокойство, что одна из компаний, чьи банковские счета могут быть закрыты, - крупнейшая в Южной Африке издательская группа Independent Media. Это представляет собой попытку лишить голоса большинство населения Южной Африки".

"Это также урок для БРИКС, поскольку надо принимать меры против враждебных объединению тенденций, большинство которых исходит от консервативных слоев Запада, - сказал Сурве. - Речь идет о закрытии счетов и перекрытии доступа к жизненно важным финансовым ресурсам с целью добиться покорности от СМИ, которые высказывают другое мнение или ориентированы на другие слои населения. Открыто признавая важность независимой журналистики, страны БРИКС могут заявить об общей приверженности обеспечению свободы прессы".