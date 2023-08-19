19 августа, 12:07

Предстоятель УПЦ проводит службу в одном из храмов Киево-Печерской лавры

Праздничное богослужение состоялось в честь преподобного Агапита Печерского, отметили в пресс-службе Украинской православной церкви

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил литургию в храме преподобного Агапита Киево-Печерской лавры по случаю праздника Преображения Господня. Об этом сообщили в пресс-службе Украинской православной церкви (УПЦ).

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"В день праздника Преображения Господня Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил божественную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре. Праздничное богослужение состоялось в храме в честь преподобного Агапита Печерского. После прочтения святого Евангелия блаженнейший владыка обратился к пастве со словом проповеди, в которой объяснил верующим значение Преображения Господня на горе Фавор", - говорится в сообщении на сайте УПЦ. 

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УкраинаОнуфрий (митрополит)
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