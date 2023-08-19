Ректор ГИТИСа выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ясуловича

Григорий Заславский назвал его актером "редкой пластической характерности"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ректор Российского института театрального искусства - ГИТИСа Григорий Заславский выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РФ Игоря Ясуловича, назвал его актером "редкой пластической характерности".

"На мой взгляд, Игорь Ясулович - совершенно редкой пластической характерности артист. Неслучайно он был учеником выдающихся мимов. И сам был человеком, который помимо актерского мастерства своих учеников всегда учил быть пластически выразительными. У нас он был мастером на факультете музыкального театра. Вместе с Александром Борисовичем Тителем они выпустили не одно поколение артистов и режиссеров", - рассказал ТАСС Заславский.

Он сообщил, что мастера этим летом набрали новых учеников. "Только что набрали новый курс, вот только-только, этим летом. Конечно, это [смерь артиста] огромное несчастье и для тех, кто знал его, и тех, кто у него учился, и тех, кто очень на него рассчитывал", - отметил ректор.

Он напомнил, что Ясулович также преподавал во ВГИКе, где несколько лет был заведующим кафедры, а потом стал художественным руководителем актерского факультета. По мнению Заславского, неслучайно актеру предложили такую должность. "Его сделали художественным руководителем факультета. Для каких-то других людей это может показаться нелепым. Что такое художественный руководитель факультета? Но одно присутствие, появление такого рода людей создает совершенно другую художественную среду. Это и вдохновляет, и поддерживает", - сказал ректор.