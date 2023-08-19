В Запорожской области создадут сеть центров медико-социальной экспертизы

По словам врио губернатора Евгения Балицкого, необходимость наладить работу центров МСЭ является ключевой темой, над которой работает региональное Министерство труда и социальной политики

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 августа. /ТАСС/. Сеть центров медико-социальной экспертизы (МСЭ) создадут в Запорожской области, где остро стоит вопрос оказания подобных услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"В рамках рабочего визита в Запорожскую область первого замминистра труда и социальной защиты РФ Алексея Витальевича Вовченко и представителей федерального и крымского бюро медико-социальной экспертизы проработали вопрос об открытии сети центров МСЭ по всей территории области", - написал Балицкий.

По его словам, для Запорожской области необходимость наладить работу центров медико-социальной экспертизы, обеспечить жителей услугами МСЭ - ключевая тема, над которой работает Министерство труда и социальной политики Запорожской области.

"Благодарен Министерству труда и соцзащиты Российской Федерации за помощь в решении такого важного для наших жителей вопроса. Уверен, что совместная работа наших ведомств даст качественный результат", - отметил врио губернатора.