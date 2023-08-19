В Москве на ВДНХ откроется образовательно-выставочное пространство "Сибура"

Мэр города Сергей Собянин отметил, что в центре будут созданы классы и лаборатории для изучения современных полимерных материалов, показателей качества и безопасности продуктов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Образовательно-выставочное пространство "Сибура" появится в Москве на ВДНХ, основными направлениями работы станут обмен опытом и лучшими практиками в области устойчивого развития. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Правительство Москвы и компания "Сибур" займутся совместной работой в сфере научно-технического развития, образовательно-просветительской и исследовательской деятельности в рамках Соглашения о сотрудничестве между мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором предприятия Михаилом Карисаловым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основными направлениями работы станут обмен опытом и лучшими практиками в области устойчивого развития, образование и предпрофессиональная подготовка молодежи, развитие промышленного и образовательного туризма, реализация экологических инициатив, в том числе просветительских и образовательных проектов, направленных на охрану окружающей среды и продвижение культуры раздельного сбора отходов.

В планах - разработка программ популяризации инженерных и технических специальностей, поддержка молодежи в самоопределении и развитии профессиональной карьеры на отечественных предприятиях. В центре будут созданы классы и лаборатории для изучения современных полимерных материалов, показателей качества и безопасности продуктов.

"Будем знакомить молодежь с перспективными отраслями и интеллектуальными производствами. Покажем карьерные возможности и проекты, которые повышают экологическую культуру. В том числе по раздельному сбору отходов. Установим в павильоне классы и лаборатории для изучения современных полимерных материалов, показателей качества и безопасности продуктов. Учебные цифровые комплексы и тренажеры будут имитировать реальные производственные установки", - подчеркнул Собянин.

Основной площадкой проведения совместных мероприятий станет павильон № 12 ВДНХ, где откроется тематическое образовательно-выставочное пространство.