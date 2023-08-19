В Таджикистане спасли группу российских альпинистов в горах Памира

Медики оказывают им помощь, сообщили в посольстве России в республике

ДУШАНБЕ, 19 августа. /ТАСС/. Группу альпинистов из России, пострадавших при восхождении в горы, спасли на Памире в Таджикистане и доставили их в Душанбе, медики оказывают им помощь, сообщили в посольстве России в республике.

"19 августа группа российских альпинистов, пострадавших в ходе прохождения туристического спортивного маршрута в горах Памира, была экстренно эвакуирована из базового лагеря на поляне Москвина (высота 4 300 м) и доставлена в город Душанбе. Всем пострадавшим оказывается срочная медицинская помощь в местных больницах", - говорится в сообщении.

По данным дипломатического представительства, спасти попавших в чрезвычайную ситуацию удалось благодаря тому, что они следовали инструкциям Федерации спортивного туризма России и заблаговременно оповестили спасателей комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана о своем маршруте, а также своевременному информированию посольства.

В посольстве выразили благодарность МИД Таджикистана, спасателям, медикам, а также Совету по развитию туризма республики и авиакомпании "Сомон Эйр" за оказание содействия в спасении граждан России.