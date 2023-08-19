В Екатеринбурге открылись около 20 праздничных площадок в честь его 300-летия

Празднование юбилея началось с шествия горожан по Историческому скверу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Около 20 культурных и спортивных площадок открылись в Екатеринбурге, где в субботу празднуют 300-летний юбилей города. В первой половине дня локации в центре города собрали десятки тысяч жителей, передают корреспонденты ТАСС.

Празднование юбилея открылось шествием горожан по Историческому скверу. Участники были одеты в костюмы собственного изготовления, а в руках они пронесли символы города, предприятий и районов. Для этого все желающие могли создать уникальные праздничные атрибуты в специальных арт-пространствах. На площади 1905 года к колонне присоединился глава Екатеринбурга Алексей Орлов. После этого в Историческом сквере он в присутствии почетных гостей символически запустил празднование 300-летия города.

В Литературном квартале прошла историческая реконструкция, погружающая гостей в прошлое города на Исети: жители примерили образы персонажей, сыгравших роль в развитии Екатеринбурга в разных эпохах.

Уральский рок и Пелагея

Горожан уже поздравили с юбилеем духовые оркестры из разных регионов России, а также Азербайджана - они прошли праздничным маршем, завершив проходящий здесь в эти дни Международный фестиваль духовых оркестров. В фан-зоне Центрального парка культуры и отдыха (парка им. Маяковского) выступили участники и друзья Свердловского рок-клуба "Парк-рок". Хедлайнерами стали Вадим Самойлов ("Агата Кристи"), Сергей Бобунец ("Смысловые Галлюцинации"), Вячеслав Бутусов, Настя Полева, а также группы "ЧайФ", "Топ"(Евгений Горенбург) и "Урфин Джус" (Александр Пантыкин).

"Я искренне поздравляю город с праздником. В последние несколько дней я часто проходил улицы у реки и видел много выступлений каждый день - <...> я был поражен. Я думаю, что такая культурная и художественная атмосфера действительно потрясающая", - поделился с ТАСС приехавший в Екатеринбург главный дирижер оркестра Уханьского университета науки и технологии Пэн Инфа (Китай).

Вечером в Историческом сквере в центре города екатеринбуржцев ждет театрализованное представление об истории и знаковых людях города с участием певицы Валерии, Хора Турецкого, лидера группы "Чайф" Владимира Шахрина, шансонье Александра Новикова и других музыкантов. Кроме того, на разных площадках города выступят Пелагея, группы "Дискотека Авария" и "Винтаж", исполнители, блогеры Amirchik и Milana Star и другие артисты.

Финалом празднования дня города станет фейерверк над акваторией Городского пруда и светомузыкальное представление. По словам организаторов, его темой станут "события и обстоятельства, повлиявшие на становление уральского характера".

Спортсмены из 37 стран на Урале

В день города в Екатеринбурге стартовало масштабное спортивное событие - Международный фестиваль университетского спорта (МФУС). На Урал прибыли делегации из 37 стран, в том числе из Китая, Пакистана, Мексики и Турции. Фестиваль продлится до 31 августа. Таким образом гости Екатеринбурга смогут посетить не только культурные мероприятия, но и соревнования, проходящие в новой Деревне спортсменов.

Мэром Деревни МФУС стал победитель ралли "Дакар" 2017 года Сергей Карякин. 19 августа Карякин и его команда также предложили празднующим екатеринбуржцам прокатиться на квадроциклах и посмотреть на багги, на которой гонщик выиграл ралли "Шелковый путь". Площадка спортсмена открылась в центре Екатеринбурга, около площади 1905 года.

О юбилее

300-летие Екатеринбурга отмечается в этом году, основные мероприятия проходят с 12 по 19 августа. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.