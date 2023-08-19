Крым будет обращаться к руководству РФ за дополнительными мерами поддержки туротрасли

Председатель Госсовета региона Владимир Константинов добавил, что загрузка гостиниц и отелей сейчас в среднем составляет 50-60%

ТАСС, 19 августа. Власти Крыма по окончании туристического сезона на фоне снижения числа отдыхающих на полуострове в этом году планируют обратиться к руководству страны по вопросу выделения дополнительных мер поддержки для отрасли. Об этом заявил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в эфире канала "Соловьев.Live".

"Мы сохраним отрасль - это уже однозначно. Дополнительные меры [господдержки] мы рассмотрим в конце сезона - так мы определились с депутатским корпусом, с профильным министерством - и будем обращаться к президенту, к руководству страны с просьбой для того, чтобы те предприятия, кто не справляется с текущими платежами, а речь идет о выплате заработной платы, налогах, коммунальных, чтобы никто не "потонул", а хотя бы минимальные платежи провели", - сказал Константинов.

Он добавил, что загрузка гостиниц и отелей в Крыму сейчас в среднем составляет 50-60%, турпоток на полуостров в этом году примерно на 30% меньше, чем годом ранее.

Ранее в 2023 году Крыму из федерального бюджета были выделены 2,7 млрд рублей для поддержки туристической отрасли полуострова.

В этом году туристический поток в Крым снижен на фоне сложностей с транспортной доступностью региона из-за отсутствия авиасообщения. Как ранее сообщал ТАСС министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, общая доля забронированных мест в санаториях и отелях Республики Крым на август к концу июля составила 40%, что ниже на 20-25% по отношению к прошлому году.