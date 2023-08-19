В Калининграде фестиваль игровой индустрии Playport Fest собрал более 2 тыс. участников

На мероприятии выступят более 60 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 19 августа. /ТАСС/. Больше 2 тыс. участников собрал фестиваль игровой индустрии Playport Fest, открывшийся в Калининграде. Форум пройдет 19 и 20 августа, в деловой программе примут участие более 60 спикеров, сообщили ТАСС представители организатора фестиваля.

"Фестиваль открылся, в нем примут участие более 2 тыс. человек. В деловой программе - более 60 спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда", - сообщил собеседник агентства.

На форуме обсуждают состояние игровой индустрии в России и мире, современные технологические тренды и проекты, презентованные российскими студиями. В первый день фестиваля для гостей приготовили сюрприз - лекцию-концерт "Музыка в видеоиграх" с участием струнного квартета. Предоставлена возможность увидеть и услышать, как сочетается видеоигра на Unreal Engine (в которую прямо на сцене играют лекторы) и живая музыка.

С лекциями на фестивале выступят геймдизайнеры, художники и разработчики. Участники обсудят меры государственной поддержки индустрии. Также состоится питчинг проектов выпускников Playport summer camp и питчинг для профессиональных команд и студий. "Участники обоих питчингов получат ценную обратную связь от инвесторов, издателей и паблишеров. Партнер этого проекта - VK Play", - сообщили ТАСС организаторы, уточнив, что в каждом из питчингов будут представлены по 10 проектов.

Гостям фестиваля расскажут о профессиях в игровой индустрии, профильные учебные заведения покажут свои презентации. Участники форума презентуют посетителям и экспертам свои игровые проекты. 20 августа на фестивале будет организовано два мастер-класса с отдельной регистрацией - "Как вдохнуть жизнь в своего персонажа" и "Собери свою первую игру". В рамках форума будет работать зона настольных игры и пройдет турнир по "Ticket to Ride: Европа" (настольная игра). В партнерстве с Lesta Games состоится - турнир по игре "Мир Танков".

Организатором фестиваля выступает калининградский Фонд креативных индустрий "Креспектива". Партнер - университет креативных индустрий Universal University. Куратор - российская школа игровой разработки Scream School.