Глава СК встретился с участниками СВО в госпитале Минобороны в Петербурге

Александр Бастрыкин вручил военнослужащим медали "Доблесть и отвага" и пожелал им скорейшего выздоровления

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава СК Александр Бастрыкин провел личный прием в Военно-медицинской академии Минобороны им. С. М. Кирова с военнослужащими, принимающими участие в СВО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел прием участников специальной военной операции, проходящих лечение в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Министерства обороны РФ в Санкт-Петербурге. <…> Бастрыкин прошел по палатам медицинского учреждения, навестил российских военнослужащих, находящихся на лечении, поинтересовался их самочувствием", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что председатель СК поблагодарил участников специальной военной операции за героизм и мужество при выполнении сложных и важных государственных задач, отметив их вклад в защиту населения Донбасса и борьбу с преступным киевским режимом. Он вручил военнослужащим медали "Доблесть и отвага", пожелав скорейшего выздоровления. Также медалями Следственного комитета был награжден медицинский персонал академии.

"В ходе личного приема глава ведомства выслушал военнослужащих и членов их семей, ответив на интересующие вопросы. Бастрыкин подчеркнул, что военнослужащие могут обращаться не только в центральный аппарат Следственного комитета, но и в любое территориальное подразделение ведомства, где им окажут содействие", - заключили в СК.