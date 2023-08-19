В Петербурге планируют капитально отремонтировать 22 общественные бани до 2026 года

В рамках программы будут также восстанавливать здания дореволюционной постройки, которые являются объектами культурного наследия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга разрабатывает программу капремонта 22 городских общественных бань, рассчитанную на три года. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Петербурге планируется капитально отремонтировать 22 общественные бани. По поручению губернатора Александра Беглова правительство Санкт-Петербурга готовит программу капитального ремонта городских общественных бань", - говорится в сообщении.

За три года в банях предполагается восстановить и заменить коммуникации теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и вентиляции, привести в порядок фасад. Отмечается, что в рамках программы будут восстанавливать здания дореволюционной постройки, являющиеся объектами культурного наследия.

В первую очередь планируется отремонтировать баню на улице Мосина в Сестрорецке, а также две из четырех бань Колпинского района.

"Сегодня 32 бани предоставляют услуги по предельной стоимости - в 2023 году город сохранил плату на уровне 85 рублей для отделения второго разряда, 100 рублей - для отделения первого разряда", - сообщили в пресс-службе городской администрации.