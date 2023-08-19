Ганчев заявил, что Харьковская область не сможет подготовиться к отопительному сезону

Причиной являются активные боевые действия, сообщил глава областной ВГА Виталий Ганчев

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области не сможет на 100% подготовить регион к отопительному сезону из-за активных боевых действий. Об этом сообщил глава областной ВГА Виталий Ганчев в эфире "Соловьев. Live".

"К отопительному сезону на 100% подготовиться не сможем на этой территории. Есть определенные причины, боевые действия в том числе. Инфраструктура достаточно сильно разрушена, поэтому, если говорить о централизованном отоплении, электроэнергии, газе в домах, то это мы технически сделать не можем. Но администрация будет делать все, чтобы обеспечить людей самым необходимым, чтобы люди в этом отопительном сезоне не мерзли", - сказал Ганчев.

Глава ВГА пояснил, что будут завозиться дрова и уголь из российских регионов.

Он добавил, что учебный год в очном формате начать в Харьковской области не получится. Дети будут учиться удаленно, а сдавать экзамены они будут в луганской школе, которая уже подготовлена для этих целей. Сейчас ВГА ожидает необходимую помощь от российских регионов, в частности, канцелярские товары для детей, чтобы организовать учебный процесс. Также он сообщил, что 80 детей из региона отправят на отдых в "Артек".

Ранее Ганчев сообщал, что в Харьковской области под контролем сил РФ находятся 33 населенных пункта. Сотрудники ВГА из-за обстрелов со стороны ВСУ могут работать только в 17 населенных пунктах.