Около 17 тыс. человек получили выплаты по 10 тыс. рублей после теракта на Каховской ГЭС

Министерство труда и соцполитики региона также оказывает гуманитарную помощь гражданам, эвакуированным в пункты временного размещения

ГЕНИЧЕСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области выплатили компенсации по 10 тыс. рублей после разрушения украинскими войсками Каховской ГЭС почти 17 тыс. жителей области, сообщило в своем Telegram-канале министерство труда и социальной политики региона.

"В результате затопления прибрежной зоны Днепра многие жители оказались без крова. Многие из них потеряли свои дома и были вынуждены эвакуироваться в ПВР. Однако благодаря поддержке министерства труда и сосциальной политики пострадавшие продолжают получать необходимую помощь. На сегодняшний день территориальные управления труда и социальной политики всех муниципальных округов предоставили социальные пособия по 10 тыс. рублей 16 926 гражданам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что министерство труда и соцполитики также оказывает гуманитарную помощь гражданам, эвакуированным в пункты временного размещения.

"Теруправления продолжают принимать заявления от всех пострадавших независимо от прописки. Выплаты по чрезвычайным ситуациям помогут людям восстановить свою жизнь и обеспечить оптимальные условия в сложившихся обстоятельствах", - приводятся в сообщении слова сотрудников Голопристанского территориального управления труда и социальной политики.