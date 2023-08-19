Московский главк МЧС распространил экстренное сообщение о дожде с грозой

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать маневров

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Столичный главк МЧС распространил экстренное сообщение о кратковременном дожде с грозой с 21:00 до утра воскресенья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа местами по Москве ожидается кратковременный дождь с грозой", - говорится в сообщении.

В этой связи столичный главк МЧС рекомендует автомобилистам снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать маневров - обгонов, перестроений и опережений.