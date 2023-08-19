Участники первой смены форума "Машук" получили почти 6 млн рублей на реализацию проектов

К защите были допущены 50 грантовых заявок, поддержку получили 17 из них

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Грантовую поддержку получили 17 проектов участников первой смены Всероссийского молодежного образовательного форума "Машук", который проходит в Пятигорске. Общая сумма на реализацию проектов составит почти 6 млн рублей, сообщили журналистам в пресс-службе форума.

"На площадке форума состоялся традиционный конкурс Росмолодежь.Гранты. На участие в конкурсе проектов в рамках первой смены к защите были допущены 50 грантовых заявок. Грантовую поддержку на общую сумму более 5,8 млн рублей получили 17 проектов машуковцев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участниками первой смены "Детство" стали 1 000 молодых людей со всех уголков Российской Федерации - воспитатели и специалисты в сфере дошкольного образования, студенты педагогических вузов и ссузов, учителя-блогеры, вожатые и наставники в различных направлениях. Кроме того, впервые в специальном заезде "Отрочество", соорганизатором которого выступает "Движение первых", в форуме приняли участие 100 подростков от 14 до 17 лет.

"Работа образовательных площадок велась по шести направлениям - "Талант учителя", "Мастерство", "Призвание", "Вдохновение", "Энергия", "Дарование", каждое из которых наполняли высокомотивированные профильные специалисты, прошедшие серьезный отбор. Всего за 7 дней участники прошли более 40 часов образовательной программы, представили 24 практики, посетили 6 локаций в городе с полезной программой, поучаствовали в акциях по отправке помощи в зону специальной военной операции", - сказано в пресс-релизе. Помимо образовательной программы на форуме провели занятия йогой, спортивные соревнования, интеллектуальные игры, концерты и другие активности, включая лазертаг и караоке.

По данным пресс-службы, участники форума также сдавали кровь, вошли в регистр потенциальных доноров костного мозга и помогали бойцам СВО - плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи и наборы армейского сухого душа, писали письма на фронт.