Всемирный фестиваль молодежи пройдет в России в марте

Предварительно на него заявились участники из 155 стран

СУДАК, 19 августа. /ТАСС/. Всемирный фестиваль молодежи состоится в России в марте 2024 года, предварительно на него заявились участники из 155 стран. Об этом журналистам сообщила руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева на площадке фестиваля "Таврида.АРТ".

"Действительно очень масштабное событие, которое пройдет в нашей стране в марте следующего года. И, кстати говоря, здесь, на площадке фестиваля "Таврида.АРТ", пройдет презентация Всемирного молодежного фестиваля. <...> Буквально несколько дней назад подводили промежуточные итоги - у нас заявлено уже более 155 стран. Это лидеры некоммерческих организаций, молодые экологи, молодые предприниматели", - сказала Разуваева.

Как уточнила руководитель Росмолодежи, во время фестиваля "Таврида.АРТ" будут представлены ключевые смыслы, ценности Всемирного фестиваля молодежи, его программа и символ.

Пятый фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" является проектом Росмолодежи и проходит в бухте Капсель в Крыму с 17 по 21 августа. Предполагается, что в фестивале примут участие более 3,5 тыс. молодых профессионалов творческих индустрий, культуры и искусства из 89 регионов страны. Для зрителей организовано пять разноформатных площадок: фестиваль зрелищных искусств, кино, музыки, ярмарка "Арт.Молодость" и фестиваль достижений российской науки.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером фестиваля.