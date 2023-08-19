В Карачаево-Черкесии фестиваль "Притяжение" открылся праздником воздушных шаров

Мероприятие планирует собрать более 25 тыс. гостей со всей страны

"МЕДОВЫЕ ВОДОПАДЫ" /Карачаево-Черкесская Республика/, 19 августа. /ТАСС/. Открытие Всероссийского фестиваля "Притяжение" состоялось в субботу на туркомплексе "Медовые водопады". В рамках мероприятия провели первый для региона фестиваль воздушных шаров, ярмарку народно-художественных промыслов, гости могли посетить ферму альпак, конную выставку, детские мастер-классы, фестиваль гелиевых воздушных шаров, концерт и музыкально-световое шоу, передает корреспондент ТАСС.

"Мы рады, что солнечная Карачаево-Черекесия станет центром притяжения для туристов из разных уголков страны, которые в течение всего месяца смогут любоваться местными достопримечательностями, знакомиться с уникальной культурой, многовековыми обычаями народов республики, традиционной кухней. Сегодня мы торжественно открыли его на "Медовых водопадах". Считаю, что мероприятию дан успешный старт и фестиваль станет возможностью для демонстрации возможностей Карачаево-Черкесии в развитии событийного туризма и самым грандиозным событием года", - отметил министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев.

В рамках Всероссийского фестиваля воздушных шаров для гостей подготовили музыкально-световое шоу аэростатов. В первый день мероприятия также был организован фестиваль гелиевых воздушных шаров, конный проход и выставка лошадей карачаевской породы, фудкорт с национальными угощениями, где блюда готовились на глазах у присутствующих. Для детей подготовили мастер-классы, батуты и аттракционы.

А на ярмарке народно-художественных промыслов местные мастера представили уникальные предметы культуры и быта народов Карачаево-Черкесии. Любители животных смогли посетить ферму альпак, покормить их и погладить. Завершился день большим концертом с участием местных исполнителей и национальными танцами.

После выходных на "Медовых водопадах" фестиваль продолжился 26 августа велопробегом "Архыз - Черкесск" и пешим переходом по территории Софийской поляны в Архызе, 27 августа в городе Карачаевске состоится выставка картин молодых художников и показательные выступления спортсменов. Согласно программе, 2-3 сентября на курорте Архыз запланирован концерт электронной музыки. 16 сентября в парке "Зеленый остров" Черкесска гостей ожидает гастрономический фестиваль с кухней народов Кавказа, выставка национальных подворий КЧР и туристический квест. Ожидается, что мероприятие соберет более 25 тыс. гостей со всей страны.

Всероссийский фестиваль "Притяжение" организован Министерством туризма и курортов КЧР и АНО "Карачаево-Черкесия туризм".