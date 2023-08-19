В Дагестане около 1 тыс. человек сдали кровь в помощь пострадавшим от взрыва на АЗС

Среди доноров также были добровольцы из разных городов России

ТАСС, 19 августа. Около 1 тыс. человек сдали кровь в помощь пострадавшим от взрыва на АЗС в Дагестане. Об этом сообщила станция переливания крови республики в Telegram-канале.

"За неделю было принято около 1 000 доноров. Среди них было много людей сдавших кровь впервые. Этот опыт позитивно отразится на сплочении множества молодых людей, а также даст дополнительный импульс к развитию донорского движения в обществе и осознанию социальной значимости донорства", - говорится в сообщении.

Кровь сдавали как жители Махачкалы, так и других городов и районов. Среди доноров также были добровольцы из разных городов России, отдыхающие в республике: из ЯНАО, Ульяновска, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийска, Чувашии, Московской области, Краснодарского края.