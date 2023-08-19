Организованные правительством ФРГ дни открытых дверей собрали тысячи человек

В течение двух дней жители и гости Берлина могли ознакомиться с работой политиков, прогуляться по государственным учреждениям, встретиться с министрами

БЕРЛИН, 19 августа. /ТАСС/. Традиционные дни открытых дверей, организованные правительством Германии, привлекли в субботу тысячи жителей и гостей Берлина. Гражданам в течение двух дней предоставлена возможность ознакомиться с работой политиков, прогуляться по государственным учреждениям, встретиться с министрами и сделать с ними селфи.

Как сообщает корреспондент ТАСС, у Ведомства федерального канцлера на несколько десятков метров выстроилась очередь желающих посмотреть место работы Олафа Шольца. Посетителей приветствовал министр по особым поручениям Вольфганг Шмидт (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ). У него состоялся открытый разговор с главой организационного комитета Евро-2024 и бывшим капитаном сборной Германии по футболу Филиппом Ламом, который вызвал большой интерес у гостей ведомства.

В субботу прошли также дискуссии с участием главы Минюста ФРГ Марко Бушмана (Свободная демократическая партия), госминистра по вопросам культуры и СМИ Клаудии Рот ("зеленые"), а министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце (СДПГ) рассказала о своей поездке в регион Сахеля. В воскресенье на вопросы граждан ответят Шольц, глава МИД Анналена Бербок, глава Минфина Кристиан Линднер и другие члены правительства ФРГ.

При проходе в министерства действуют практически те же правила, как и в аэропортах. Желающие попасть в федеральные ведомства обязаны предъявить документ, удостоверяющий личность, они подвергаются тщательной проверке. Для того чтобы избежать очередей, власти советуют посетителям отказаться от больших сумок и рюкзаков.

Дни открытых дверей проходят уже в 23-й раз. В программе, помимо встреч с политиками, различные выставки, мероприятия для детей и экскурсии. "Поговорите с нами на темы, которые вас интересуют и которые для нас всех важны", - призвал в преддверии мероприятия Шольц.