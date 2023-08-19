В Новочеркасске донским казакам вручили именные шашки в честь 270-летия Платова

В Министерстве культуры Ростовской области также сообщили, что в праздновании юбилея основателя города приняли участие более 450 артистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 августа. /ТАСС/. Вручение именного клинкового оружия - шашек, казакам Всевеликого войска Донского стало центральным событием празднования 270-летия донского атамана Матвея Платова в городе Новочеркасске Ростовской области. Как передает корреспондент ТАСС, в этот же день состоялось малое освящение нижнего храма в Патриаршем Вознесенском войсковом всеказачьем соборе.

Торжества по случаю юбилея героя Отечественной войны 1812 года в Новочеркасске начались субботним утром у конного памятника Платову, где казаки Всевеликого войска Донского возложили цветы, затем митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий совершил в Патриаршем соборе божественную литургию. Под сводами храма состоялась церемония вручения казакам, которые в мае текущего года совершили конный переход по местам исторического Большого Черкасского тракта, именного подарочного клинкового оружия - шашек. Марш-бросок протяженностью около 350 км пролегал по территории Ставропольского края и Ростовской области - по местам воинской и казачьей славы. Участие в церемонии принял губернатор Ростовской области Василий Голубев, отметивший заслуги Платова.

"Мы собрались здесь в день рождения нашего выдающегося земляка, героя Отечественной войны 1812 года Матвея Ивановича Платова. Под его началом в те годы русские воины, казаки показали, что такое российское оружие. Главное - это дух казаков, дух воинов, о которых говорил фельдмаршал Кутузов, который высоко оценивал их участие в боях, который говорил, что они стали основой многих побед в этой воинской кампании. Платов был не только воином и защитником, но еще и созидателем. Он заложил город Новочеркасск, этот собор, и память о нем сегодня остается в сердцах земляков, которые высоко ценят подвиги наших предков", - сказал глава региона, обращаясь к собравшимся.

Затем глава митрополит Меркурий совершил малое освящение нижнего храма собора, в котором покоится прах атамана Платова и его сподвижников. В ходе реставрации здесь были восстановлены мраморные надгробия по образу императорских в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Праздничная программа продолжилась в Новочеркасском музее истории донского казачества, где гости ознакомились с новой экспозицией, посвященной Платову. В одном из залов открыта выставка портретов казаков - участников специальной военной операции, удостоенных государственных наград.

Торжественные мероприятия продолжились на площади Ермака и Платовском проспекте, где были развернуты песенные поляны и ярмарки, прошли мастер-классы, гастрономический фестиваль, казачьи спортивные игры. Как сообщили ТАСС в Министерстве культуры Ростовской области, в праздновании юбилея основателя Новочеркасска приняли участие более 450 артистов. Завершением областного фестиваля стал гала-концерт "Атаман Платов. Отчизне славу он принес" с участием творческих коллективов.