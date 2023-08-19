Доступ в городские бассейны Марселя станет временно бесплатным из-за жары

Такое решение будет действовать с 20 по 23 августа, отметил мэр города Бенуа Пайан

ПАРИЖ, 19 августа. /ТАСС/. Власти Марселя приняли решение предоставить всем желающим бесплатный доступ в городские бассейны из-за жаркой погоды. Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) сообщил мэр города Бенуа Пайан.

"С завтрашнего дня и до среды мы открываем бесплатный доступ в муниципальные бассейны для всех", - написал градоначальник.

Ранее национальная метеорологическая служба Meteo France объявила оранжевый (предпоследний) уровень угрозы из-за жары в 49 из 96 департаментов метрополии Франции. В некоторых регионах температура воздуха в воскресенье превысит 40 градусов Цельсия. По прогнозам службы, с 24 августа жара во Франции начнет спадать.