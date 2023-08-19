19 августа, 19:44

В Екатеринбурге около 1,2 млн человек приняли участие в праздновании 300-летия города

Центральным событием стал гранд-спектакль "Екатеринбург. Место действия"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 1,2 млн человек, по предварительным данным, приняли участие в праздничных мероприятиях, которые прошли в субботу в честь 300-летия Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины, который выступил соорганизатором гранд-спектакля на главной сцене празднования юбилея в Историческом сквере города.

"По предварительным данным, в праздновании по всему городу приняли участие 1,2 млн человек", - говорится в сообщении.

В День города в Екатеринбурге открылись около 20 культурных и спортивных площадок. Центральным событием стал гранд-спектакль "Екатеринбург. Место действия", хедлайнерами которого стали лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин, певица Валерия, шансонье Александр Новиков, "Хор Турецкого", проект "Симфоническое кино". 

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