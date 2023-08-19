Патриарх Кирилл прибыл в Соловецкий монастырь

Предстоятель РПЦ совершил молитву и поклонился к мощам преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Свято-Троицком Зосимо-Савватиевском соборе

ТАСС, 19 августа. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Соловецкий монастырь в Архангельской области. В Свято-Троицком Зосимо-Савватиевском соборе он совершил молитву и поклонился к мощам преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, сообщил глава региона Александр Цыбульский в своем Telegram-канале.

"Святейший Патриарх Московский и всея Руси прибыл сегодня в Соловецкий монастырь. В Свято-Троицком Зосимо-Савватиевском соборе святейший патриарх Кирилл совершил молитву и поклонился к мощам преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, День памяти которых будет отмечаться 21 августа. Важные слова сказал святейший, обращаясь к насельникам монастыря и к прихожанам: главное сейчас для всех - не расслабляться, а духовно возрастать, потому что под лежачий камень вода не течет", - отмечается в сообщении.

Как отметил Цыбульский, 20 августа патриарх проведет рабочую встречу патриаршего попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага.

"Пребывание на Соловках не может не сопровождаться особой молитвой об отечестве нашем, о церкви нашей, о народе нашем, чтобы никогда и ни при каких условиях не возникло на земле нашей ничего подобного, что бросало бы вызов самой природе православного русского человека, чтобы никогда более не было никаких притеснений и гонений, но чтобы в этих благоприятных условиях церковь не расслабилась, осознавая, что она всегда на поле духовной брани мужественно несет свое свидетельство современным людям, помогая разобраться в сложных хитросплетениях века сего и помогая укрепиться на пути спасения. Пусть такое служение сей святой обители никогда не выпадает из внимания насельников", - приводятся в сообщении пресс-службы патриарха его слова.

По информации пресс-службы, 20-21 августа предстоятель РПЦ возглавит в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре торжества по случаю дня памяти преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких.