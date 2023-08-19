Кириенко призвал Народный фронт и бойцов СВО делиться опытом с участниками "Зарниц"

Первый замглавы администрации президента добавил, что речь идет, в том числе об опыте использования беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Активисты Народного фронта, работавшие в зоне СВО, и бойцы подразделений Донбасса могут делиться опытом со школьниками, которые будут принимать участие в играх "Зарница". Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас большие программы запустило Российское движение детей и молодежи. Первая "Зарница" прошла в июле, и сейчас в сентябре - большая общероссийская "Зарница". Я хотел бы вас попросить и ребят из батальонов Донбасса, и вас самих максимально [передать] тот опыт, который вы сейчас отрабатывали. Вам уже есть чему научить ребят, школьников, вам есть чем поделиться", - сказал он, обращаясь к участникам форума молодежного крыла Народного фронта "Рубеж", который завершился в субботу в Воронежской области. В качестве инструкторов с командами участников форума во время финального полевого испытания работали военнослужащие - участники спецоперации из подразделений "Спарта", "Сомали", "Каскад", "Беркут", "Пятнашка" и других.

Кириенко призвал их передавать свой опыт в нынешние "Зарницы". "Я хочу попросить, чтобы весь этот опыт, который вы уже наработали, чтобы мы его максимально могли интегрировать, выстраивать полноценные, современные "Зарницы", - пояснил он. Первый замглавы администрации президента добавил, что речь идет, в том числе об использовании "беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки".

Обращаясь к активистам Народного фронта, Кириенко назвал их "новым спецназом, который всегда приходит на помощь там, где она нужна". Он указал на то, что "ребята из молодежного крыла Народного фронта шли практически за бойцами штурмовых подразделений" на только что освобожденных территориях, сразу оказывая помощь местным жителям. "Когда эвакуировали жителей правого берега Херсонской области, волонтеры молодежки уходили последними. Основные подразделения уже ушли, осталась небольшая часть специальных подразделений и одними из последних уходили ребята из молодежки Народного фронта", - напомнил Кириенко.

Форум "Рубеж" длился пять дней, в течение которых участники совершенствовали навыки командной работы, выхода из сложных и нестандартных ситуаций, а также обменивались опытом друг с другом.