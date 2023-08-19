Директор Лады Дэнс рассказал о ее самочувствии после выступления в Нижнем Новгороде

По словам Сергея Пудовкина, состояние певицы "не самое лучшее"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Первое после ДТП выступление артистки Лады Дэнс прошло 19 августа в Нижнем Новгороде в честь празднования дня города. После него самочувствие артистки ее директор Сергей Пудовкин в беседе с ТАСС назвал "не самым лучшим".

"Не самое лучшее самочувствие, но будем исправлять", - сказал собеседник агентства, отметив, что певица выступала в течение 20 минут.

Ранее директор певицы сообщал, что, несмотря на "достаточно сложное физическое состояние" Лады Дэнс, было принято решение сделать телевизионную съемку, которая будет посвящена произошедшей с артисткой ситуации. По его словам, съемка состоится до конца августа.

5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека. В экстренных службах добавили, что среди пострадавших была певица Лада Дэнс. ДТП произошло примерно на 52-м километре трассы, по направлению движения от Москвы. Представитель экстренных служб отметил, что в результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. Позже директор артистки сообщил, что ее доставили в госпиталь им. Н. Н. Бурденко, а затем она была переведена в одну из частных клиник в Подмосковье. Ей провели несколько операций.