На Медиафоруме БРИКС прошла дискуссия по выработке общих подходов к информационной работе

ТАСС и Xinhua также обсудили план мероприятий в связи с предстоящей встречей президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил замгендиректора агентства Михаил Гусман

ЙОХАННЕСБУРГ, 20 августа. /ТАСС/. Участники VI Медиафорума БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) обсудили взаимодействие СМИ стран объединения и формирование общих подходов к информационной работе. Выступили министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин, а также министр информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве Моника Мутсвангва и другие высокопоставленные представители африканских стран.

В своем выступлении первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман рассказал о многолетнем сотрудничестве ТАСС с китайским агентством Xinhua.

Гусман упомянул корреспондента ТАСС Владимира Рогова, который 1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь передал новость об образовании КНР. "Таким образом, представительство ТАСС в Пекине - ровесник Нового Китая", - заметил замгендиректора ТАСС.

Он также сообщил, что ТАСС и Xinhua обсудили план мероприятий в связи с предстоящей встречей президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Медиафорум БРИКС был создан в 2015 году по инициативе агентства Xinhua. Он представляет собой платформу для диалога между ведущими СМИ стран - членов БРИКС. В 2023 году встреча проводится в ЮАР, которая председательствует в БРИКС.