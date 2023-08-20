Эксперт: появление варианта коронавируса с более опасными мутациями маловероятно

Чтобы омикрон-штамм стал более патогенным, должны произойти изменения из категории "редких", считает вирусолог Анатолий Альтштейн

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Вероятность появления варианта омикрон-штамма коронавируса с более опасными для человека мутациями мала, такое мнение ТАСС высказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Хотя это не является совершенно исключенным, вероятность этого мала. <…> Для того чтобы вариант стал намного, существенно более патогенным, должны быть изменения, которые относятся к категории редких", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Альтштейн предположил, что будущие варианты вируса по патогенности будут "примерно такими же или слабее". "Я не думаю, что сейчас может появиться <…> какой-то вариант, который приведет к тому, что пандемия снова заведется и поднимется", - добавил он.