Вильфанд рассказал о температуре Черного моря на следующей неделе

По словам научного руководителя Гидрометцентра, вода прогреется до 29 градусов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Температура воды в Краснодарском крае на побережье Черного моря в течение следующей недели останется высокой - до 29 градусов. Также ожидается высокий индекс ультрафиолетового излучения, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура воды очень высокая - 27-29 градусов. Она и сейчас такая, и такой будет по прогнозу на следующей неделе", - сказал он.

Вильфанд отметил, что температура воздуха на юге европейской России в течение следующей недели будет в диапазоне 32-38 градусов. "Даже на побережье Черного моря в приморских городах температура будет около 35 градусов, а это редко бывает, потому что в приморских городах само море оказывает сглаживающее влияние на температуру воздуха", - уточнил он.

По словам метеоролога, в регионе прогнозируется высокий ультрафиолетовый индекс - от 7 до 9. Это значит, что с 11:00 до 15:00 желательно не находиться под прямыми солнечными лучами - загорать может быть вредно для кожи. При этом комфортный индекс ультрафиолетового излучения (около 4) прогнозируют на побережье Балтийского моря.

"В Калининградской области очень жаркая погода в выходные, около 35 градусов, для третьей декады это очень много. Аномально высокие температуры там будут и в начале недели - до 30 градусов. Но за счет того, что там прохладными были июль и первая половина августа, температура воды там прогрелась всего до 19 градусов. И на побережье Балтийского моря можно загорать в течение всего дня", - пояснил Вильфанд.

Ультрафиолетовый индекс

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.

При значениях индекса от трех до семи единиц специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и головной убор, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы в помещении.