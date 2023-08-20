В Москве ожидаются переменная облачность и до 26 градусов тепла

Ночью температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, кратковременный дождь и до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 24 до 26 градусов тепла. "Переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза, местами град", - говорится в сообщении. В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 14 градусов тепла.

Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла.