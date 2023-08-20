В Иркутской области в реке Киренге ожидается повышение уровня воды до критических отметок

Как сообщили в региональном МЧС, возможен выход воды на пониженные участки местности

ТАСС, 20 августа. Повышение уровня воды ожидается в реке Киренге на севере Иркутской области. Уровень воды поднимется до 240-270 см при критической отметке в 250 см, говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"20-21 августа на реке Киренге в районе села Казачинское ожидается повышение уровня воды до отметок 240-270 см при отметке неблагоприятного явления 250 см, возможен выход воды на пониженные участки местности", - говорится в сообщении.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в северных районах области ожидаются сильные дожди, грозы.

Село Казачинское - административный центр Казачинско-Ленского района, находящегося на севере региона. В селе проживает порядка 2,5 тыс. человек.