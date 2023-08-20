В Забайкалье 21 и 22 августа ожидаются заморозки

В регионе прогнозируют до минус 2 градусов

ТАСС, 20 августа. Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае, 21-22 августа местами в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 21-22 августа местами по территории Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

Жителям и главам сельхозпредприятий рекомендуют принять необходимые защитные меры для предупреждения гибели сельскохозяйственных культур. В управлении напомнили, что в связи с понижением ночных температур увеличивается вероятность возникновения бытовых и техногенных пожаров. Рекомендуется быть осторожным при эксплуатации печей и электроприборов.