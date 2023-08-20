20 августа, 04:20

В Забайкалье 21 и 22 августа ожидаются заморозки

В регионе прогнозируют до минус 2 градусов

ТАСС, 20 августа. Экстренное предупреждение объявлено в Забайкальском крае, 21-22 августа местами в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

"Согласно информации, поступившей от ФГБУ "Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 21-22 августа местами по территории Забайкальского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 2 градусов", - говорится в сообщении.

Жителям и главам сельхозпредприятий рекомендуют принять необходимые защитные меры для предупреждения гибели сельскохозяйственных культур. В управлении напомнили, что в связи с понижением ночных температур увеличивается вероятность возникновения бытовых и техногенных пожаров. Рекомендуется быть осторожным при эксплуатации печей и электроприборов. 

Теги:
РоссияЗабайкальский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация