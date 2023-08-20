В Тюмени разработают алгоритм для выявления предвестников приступов эпилепсии

Как сообщили в уральском отделении Сбербанка, обучение алгоритма проходит с помощью искусственного интеллекта

ТЮМЕНЬ, 20 августа. /ТАСС/. Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени совместно с лабораторией искусственного интеллекта "Сбера" разрабатывает алгоритм для раннего выявления предвестников эпилептических приступов. Обучение алгоритма ведется с помощью искусственного интеллекта, сообщили ТАСС в пресс-службе уральского отделения Сбербанка.

"Специалисты лаборатории искусственного интеллекта "Сбера" на основе записей энцефалограмм, полученных от Федерального центра нейрохирургии в Тюмени, разрабатывают алгоритмы для раннего выявления предвестников эпилептических приступов. Сейчас идет работа по анализу материалов и обучению алгоритма с использованием технологий искусственного интеллекта", - отметили в пресс-службе.

В рамках пилотного проекта ведется большая работа по анализу больших данных (big data), уточнил ТАСС главврач Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Альберт Суфианов. "Больше 600 пациентов мы уже загнали в базу данных. Работает их ("Сбера") группа специалистов, наша группа специалистов", - пояснил он.

По словам главврача, целью проекта является упреждение эпилептических приступов. "Все лечат, когда уже начался приступ. Если приступ начался, нейроны уже погибли. Мы хотим найти предвестники, то есть [то, что было] до начала приступа, и тогда это даст нам возможность разработать совершенно новые виды лечения, новые девайсы, которые позволят резко повысить качество жизни больных с эпилепсией", - заключил он.

Федеральный центр нейрохирургии был создан в Тюмени в 2010 году. Ежегодно в нем проводят почти 4 тыс. операций. Центр специализируется на малоинвазивной нейрохирургии, в клинике работает семь операционных, включая гибридную операционную с компьютерным томографом.