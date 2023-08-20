СМИ: в городе Санья на Хайнане прошел фестиваль по случаю открытия рыболовного сезона

По информации "Хайнань жибао", в дни мероприятия в порту Ячжоу открыли Центр торговли продукцией водного промысла

САНЬЯ /Китай/, 20 августа. /ТАСС/. Фестиваль в честь начала рыболовного сезона прошел в рыбном порту Ячжоу города Санья провинции Хайнань (Южный Китай). Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как пишет издание, ежегодно в Южно-Китайском море действует запрет на ловлю рыбы на протяжении 3,5 месяца. В этом году он длился с 1 мая до 15 августа. Фестиваль в честь открытия рыболовного сезона стартовал в Санья 16 августа. В течение трех дней там прошла серия тематических мероприятий, среди которых форум любителей рыбной ловли, выставка рыболовства, спортивные мероприятия. Кроме того, на площадке фестиваля был развернут рынок, где можно было попробовать морские деликатесы.

Как сказал рыбак по имени Линь Цзэсюн, слова которого приводит газета, 10 рыболовных судов его компании вышли в море в день открытия фестиваля. Первый улов, по его словам, можно ожидать через 7-10 дней.

В материале также отмечается, что в дни фестиваля в порту Ячжоу состоялась церемония открытия Центра торговли продукцией водного промысла. Коммерческий комплекс, общая площадь которого превышает 34 тыс. кв. м, будет сосредоточен на развитии рыболовства, а также туризма, организации культурных мероприятий для любителей морепродуктов. В торговом центре находятся обширная торговая зона и пространство для выставок и культурных мероприятий.

Как сказал заместитель мэра города Санья Чжан Чанфэн, проект в основном будет нацелен на развитие рыболовной промышленности, развитие культуры рыболовецкой отрасли, содействие развитию рыбного порта Ячжоу, расширение возможностей для развития сельских районов города. Он также отметил, что развитие рыбного порта Ячжоу будет содействовать повышению доходов моряков и уровня благосостояния местного населения.

Санья - ведущий китайский курорт, где проживает более 1 млн человек. В 2022 году его валовый продукт составил 84,71 млрд юаней (примерно $12,2 млрд). Среднегодовая температура воздуха в этом городе достигает 25,4 градуса Цельсия, а протяженность береговой линии превышает 200 км. В прилегающей акватории насчитывается 19 бухт и примерно 40 пригодных для туризма островов - все это позволяет местной администрации успешно развивать яхтенный туризм и пляжный отдых.