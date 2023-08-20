Росавиация сообщила о штатной работе Внуково и Домодедово после ограничений

Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэропорты, после отмены ограничений на использование воздушного пространства пассажиров доставили в аэропорты назначения

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Аэропорты Внуково и Домодедово работают в штатном режиме после попытки атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в Росавиации.

"Сегoдня рано утрoм, 20 августа 2023 года, в целях oбеспечения безoпасности полетов гражданских вoздушных судoв временно были oграничены пoлеты в москoвские аэропoрты Внуковo и Домодедoво", - говорится в распространенном сообщении.

В связи с этим шесть рейсов перенаправили на запасные аэропорты: три - в Шереметьево, два - в Нижний Новгород, один - в Санкт-Петербург. После того, как ограничения на использование воздушного пространства были отменены в 04:30 мск, пассажиров этих рейсов доставили в аэропорты назначения.

"В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно", - добавили в Росавиации.

Экипажи самолетов, наземные службы аэропортов и авиадиспетчеры в период временных ограничений принимали все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что украинский беспилотник в ночь на 20 августа предпринял попытку пролета на Москву, ее пресекли.