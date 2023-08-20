В РФ сотрудники почти трети опрошенных компаний работают из офиса менее пяти дней в неделю

Согласно исследованию Ассоциации менеджеров и Pridex, 9% респондентов осуществляют свою деятельность полностью удаленно

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Почти треть опрошенных представителей российских компаний работают из офиса менее пяти дней в неделю, а большинство считают наиболее приемлемым для себя график три - четыре рабочих дня в неделю в офисе, выяснили эксперты Ассоциации менеджеров и компании Pridex (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Почти треть (30%) опрошенных представителей компаний заявили, что работают из офиса менее пяти дней в неделю, еще 9% осуществляют свою деятельность полностью удаленно. Более половины респондентов (61%) сообщили, что по-прежнему присутствуют в офисе стандартные пять дней в неделю, однако лишь 12% участников опроса устраивает такой график", - указано в опросе.

Отмечается, что еще 5% считают такой график оптимальным при условии, что рабочий день будет длиться менее восьми часов. При этом 43% опрошенных заявили, что наиболее приемлемым для себя они считают график три - четыре рабочих дня в неделю в офисе, а 21% - менее трех дней в неделю.

Результаты исследования Ассоциации менеджеров и Pridex также показали, что многим сотрудникам бывает трудно сфокусироваться на текущих обязанностях и выполнении рабочих задач в существующих офисных условиях зачастую из-за отсутствия альтернативных вариантов помещений, где можно сосредоточиться на текущих делах в более уединенной атмосфере или поговорить по телефону, не мешая при этом другим коллегам. Так, в ходе опроса респонденты выразили наибольшую неудовлетворенность наличием в офисах переговорных комнат (51%) и их размерами (34%).

Технологии для офиса

На вопросы о требованиях сотрудников к технологичным решениям в офисах чаще всего называли сервисы "управления" офисом с помощью смартфона (33%), например, подача заявок в службы IT и клининга, "гибкие рабочие места" (бронирование рабочего места на необходимый промежуток с помощью смартфона) - 29%, а также бронирование переговорных через мобильное приложение - 25%.

В число востребованных технологичных решений в офисах также вошли "зеленые" технологии (11%), прежде всего различные системы, направленные на повышение энергоэффективности офисного пространства, например интеллектуальная система освещения, автоматически настраиваемая мощность светильников в зависимости от присутствия людей и уровня естественного света в помещениях. Однако лишь 11% участников опроса отметили, что в их офисах есть подобные решения.

Также среди "инноваций", которые сотрудники хотели бы видеть в офисе в будущем, наиболее популярной стал виртуальный ассистент (26%).

В опросе приняли участие более 100 российских и международных компаний с выручкой от 1 млрд рублей из разных отраслей бизнеса.