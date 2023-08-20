В России разработают комплекс правовых инициатив для продвижения телемедицины

Общий срок научного проекта составляет три года

ВОЛГОГРАД, 20 августа. /ТАСС/. Ученые Волгоградского государственного университета (ВолГУ) первыми в России приступили к фундаментальному исследованию правового регулирования дистанционного оказания медицинской помощи. По результатам работы будут представлены рекомендации для совершенствования законодательства, которые позволят расширить возможности телемедицины, сообщил ТАСС кандидат юридических наук, доцент ВолГУ Владислав Макаров.

Проект ученого "Правовое регулирование дистанционного оказания медицинской помощи" был поддержан грантом Российского научного фонда. "Сейчас мы приступили к работе. Общий срок научного проекта составляет три года. В течение первого года мы будем заниматься исследованиями, публиковать работы в соответствующих научных изданиях. После планируем заняться практическими вопросами, - рассказал собеседник агентства. - В завершении мы определим обязательные правовые условия, при наличии которых возможно оказывать телемедицинскую помощь, и выработаем практические рекомендации по совершенствованию законодательства, предложения для внесения в законодательные акты, которые позволят более активно развивать дистанционную медицинскую помощь".

Макаров отметил, что ранее в России правовые исследования на тему телемедицины не имели фундаментального характера, в таком формате они будут проводиться коллективом ученых ВолГУ впервые в стране. Так, исследователи изучат отечественный и зарубежный опыт правового регулирования телемедицинской деятельности, выявят существующие правовые проблемы и в целом определят понятие телемедицины с юридической точки зрения.

"Одной из целей нашего исследования мы видим нивелирование географического фактора при оказания медицинской помощи. Пациенту станет проще обратиться за помощью из любого населенного пункта, помощь будет оказываться быстрее, поставленные диагнозы - точнее, а назначенное лечение - эффективнее", - добавил Владислав Макаров.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что в последние несколько лет наблюдает взрывной рост востребованности в стране телемедицинских консультаций и консилиумов, которые проводят национальные медицинские исследовательские центры. По его словам, ежегодно в России проводят 200 тыс. телемедицинских консультаций.

Телемедицину включили в программу государственных гарантий в декабре 2017 года. Это позволило добавить дистанционные консультации с врачами в территориальные программы ОМС после соответствующих решений региональных властей. С 1 августа 2023 года в России запущен экспериментальный правовой режим в сфере телемедицины, он дает возможность некоторым частным клиникам консультировать пациентов онлайн, следует из постановления правительства РФ. Цель нововведения - расширить возможности телемедицинских консультаций для оказания плановой помощи.